O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) está na frente na disputa eleitoral pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) com 25% das intenções de voto, liderando com folga, segundo nova pesquisa realizada pela Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (16/7). Em segundo lugar, levando em conta a margem de erro de três pontos percentuais, há um empate técnico entre seis candidatos: Bruno Engler (PL), João Leite (PSDB), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Carlos Viana (Podemos) e Rogério Correia (PT).



No primeiro cenário simulado, foram incluídos todos os nomes que se declararam pré-candidatos à prefeitura da capital mineira. De acordo com a pesquisa, o deputado estadual Bruno Engler (PL), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aparece com 12% das intenções de voto na corrida eleitoral. Na sequência, o ex-deputado estadual João Leite (PSDB) aparece com 11% no levantamento estimulado.



O prefeito Fuad Noman, que tenta a reeleição, é mencionado por 9% dos entrevistados, mesmo percentual que a deputada federal Duda Salabert. O senador mineiro Carlos Viana tem 8% das intenções de voto, enquanto Rogério Correia, pré-candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 7%.

Ainda segundo o levantamento, o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), o vereador Gabriel Azevedo (MDB), aparece com 2% das intenções de voto. Já a ex-secretária de Planejamento do Governo Zema Luisa Barreto (Novo), a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL) e a deputada Ana Paula Siqueira (Rede) têm 1% cada. No entanto, as duas últimas decidiram retirar suas pré-candidaturas para apoiar Rogério Correia na disputa.

Nesse cenário, 5% dos entrevistados disseram que ainda não decidiram em quem votar, e 9% dos belo-horizontinos indicaram que optarão pelo voto em branco ou nulo.

Outros cenários

Mauro Tramonte também se destaca em outras simulações, consolidando a liderança na disputa eleitoral. Ao todo, o instituto simulou dez cenários. Em todos os outros nove cenários, onde sempre é retirado um ou mais candidatos, Tramonte lidera a disputa. De acordo com o levantamento, o apresentador de TV alcança entre 25% e 40% das intenções de voto, a depender da configuração da disputa eleitoral.

No segundo cenário estimulado pela Quaest, por exemplo, os candidatos da esquerda — Duda Salabert, Rogério Correia, Ana Paula Siqueira e Bella Gonçalves — são retirados da disputa. Nesse cenário, Mauro Tramonte lidera com 27% das intenções de voto, enquanto João Leite sobe para o segundo lugar com 13%.

Por outro lado, Bruno Engler tem uma queda, aparecendo com 11% das intenções de voto, ao passo que Fuad Noman alcança 12%. O senador Carlos Viana surge com 10% das intenções de voto nesta simulação, enquanto Gabriel Azevedo e Luísa Barreto são mencionados com 4% cada um.

Nesta simulação, 13% dos entrevistados declararam que votarão em branco ou nulo, e 5% afirmaram ainda não ter decidido em quem votar.





Cenário indefinido

O levantamento espontâneo, quando o eleitor precisa citar o nome de um candidato, revela um cenário de alta indecisão entre os eleitores. Segundo a pesquisa, 83% dos entrevistados ainda não escolheram um candidato. Outros 2% responderam que votarão em branco ou nulo.



Entre os candidatos mencionados, o atual prefeito Fuad Noman lidera com 4% das intenções de voto. Na sequência, Bruno Engler e Duda Salabert aparecem empatados com 3% cada. Mauro Tramonte, por sua vez, registra 2% das intenções de voto neste cenário. Rogério Correia aparece com 1%. Considerando a margem de erro, os candidatos empatam tecnicamente.

Segundo turno

A Quaest também realizou projeções para o segundo turno das eleições. Em todas as alternativas analisadas que Tramonte aparece, o deputado estadual se destaca como o provável vencedor da disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte.



No primeiro cenário examinado, o deputado estadual alcança 56% dos votos, superando Rogério Correia, que fica com 19% das intenções eleitorais. Em um segundo cenário, Tramonte mantém uma vantagem de 54% dos votos contra 20% destinados a Bruno Engler. Por fim, na última simulação, Tramonte continua à frente com 54% dos votos, enquanto o atual prefeito Fuad Noman obtém 23% das intenções de voto.



Estimulada com todos os pré-candidatos

Mauro Tramonte (Republicanos) - 25%

Bruno Engler (PL) - 12%

João Leite (PSDB) - 11%

Fuad Noman (PSD) - 9%

Duda Salabert (PDT) - 9%

Carlos Viana (Podemos) - 8%

Rogério Correia (PT) - 7%

Gabriel Azevedo (MDB) - 2%

Luísa Barreto (Novo) - 1%

Bella Gonçalves (Psol) - 1%

Ana Paula Siqueira (Rede) - 1%

Branco/Nulo - 9%

Indecisos - 5%





Pesquisa espontânea

Fuad Noman - 4%



Bruno Engler - 3%



Duda Salabert - 3%



Mauro Tramonte - 2%



Rogério Correia - 1%



Outros - 3%



Indecisos - 83%



Branco/Nulo/Não pretende votar - 2%

Cenários do segundo turno





Mauro Tramonte - 56%

Rogério Correia - 19%

Indecisos - 6%

Branco/nulo - 20%





Mauro Tramonte - 54%

Bruno Engler - 20%

Indecisos - 5%

Branco/nulo - 20%





Mauro Tramonte - 54%

Rogério Correia - 23%

Indecisos - 5%

Branco/nulo - 18%

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.200 eleitores entre os dias 10 e 14 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa é registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-01625/2024.