Belo Horizonte aparece como quinta melhor capital brasileira em ranking de transparência, segundo levantamento do Índice de Transparência e Governança Pública divulgado nesta terça-feira (16/7) pela Transparência Internacional - Brasil.

Assembleia aprova em 1º turno adesão de MG ao Regime de Recuperação Fiscal

Minas é o 2º estado com o maior número de deputados federais pré-candidatos

Sem 'imposto do pecado', armas de fogo podem ter queda nos preços

BH recebeu a nota de 72,6 pontos e a classificação de governança de "bom". A avaliação vai de 0, pior nota possível, a 100, melhor posição. Na pesquisa, não entraram o Distrito Federal nem Porto Alegre (RS), esta por causa das enchentes que assolaram boa parte da cidade.

Apenas uma capital foi classificada como "ótima": Vitória (ES) recebeu quase nota máxima, com 98,6 pontos. Seguem na lista: Recife (PE), com 79 pontos; São Paulo (SP), com 78,9; e Rio de Janeiro (RJ), com 76,2. Após BH, fecha a lista de bem avaliados João Pessoa (PB), com 70,5 pontos

Os apontados como "ruim" são: Natal (RN), com 38,5 pontos; Rio Branco (AC), 34,5; Boa Vista (RR), com 33,7; Belém (PA), com 32,4; Teresina (PI), com 32,1; e, em último lugar, Macapá (AM), com 31.

Foram avaliados questões legais, plataformas, governança, obras públicas, transparência financeira e comunicação de cada um dos municípios, permitindo que jornalistas, ativistas, órgãos de controle e sociedade possam acompanhar a origem e o destino do dinheiro público.

Dentre os critérios usados, estão norma municipal de Lei de Acesso à Informação, publicação de dados sobre despesas públicas e portal de transparência.

A média nacional é considerada regular com 54,8 pontos, sendo que o item mais mal avaliado foi em relação a transparências de obras públicas, já que apenas duas cidades possuem plataforma para dar transparência.