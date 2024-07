Marcello era engenheiro e foi um dos aliados mais próximos do ex-presidente Itamar Franco

Morreu na manhã deste domingo (14/7), aos 86 anos, o ex-deputado Marcello Siqueira, um dos aliados mais próximos do ex-presidente Itamar Franco. Ele foi socorrido em sua casa, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, após sentir dores no peito, mas não resistiu. O velório será nesta segunda-feira (15/7) no Parque da Saudade, a partir das 7h.





Marcello fez parte do grupo "República do Pão de Queijo", um círculo íntimo de colaboradores do ex-presidente Itamar Franco. Durante o mandato de Itamar, assumiu a presidência de Furnas Centrais Elétricas S.A. e, mais tarde, quando Itamar foi governador de Minas Gerais, presidiu a Copasa.

Engenheiro por formação, Marcello teve uma carreira diversificada, atuando em empresas como Coenge S. A. e o Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Ele também foi diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Juiz de Fora.

Nas redes sociais, o ex-prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira, e filho de Marcello, lamentou a morte do pai. "Meu pai, Marcello, deixa um legado de alegria, amor e realizações. Grande pai, marido, engenheiro e homem público", escreveu.

O velório ocorrerá na capela 2 do Parque da Saudade até as 15h desta segunda-feira. Depois, o corpo será cremado em Matias Barbosa, município vizinho.