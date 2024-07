No X, presidente do Supremo falou que 'a vida civilizada é feita de ideias e não de agressões'

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, classificou no início da tarde deste domingo (14/7), que a violência no atentado contra o ex-presidente americano Donald Trump, é “uma derrota de espírito”. O republicano passa bem, mas foi atingido de raspão na orelha direita enquanto discursava em um comício na Pensilvânia (EUA), no fim da tarde de ontem.

“A política, exercida com integridade e idealismo, é uma das mais nobres atividades humanas. A violência, independente da motivação, é sempre uma derrota do espírito. A vida civilizada é feita de ideias e não de agressões”, escreveu Barroso em um post na rede social X (antigo Twitter).

Mais cedo, o pré-candidato à Presidência da República dos Estados Unidos afirmou que “Deus” havia evitado sua morte. Ele também pediu que os americanos permaneçam unidos para “não permitam que o mal vença”.



Se Donald Trump passa bem, outras duas pessoas que também foram atingidas pelos disparos, acabaram morrendo.



O autor do atentado foi identificado como Thomas Matthew Crooks, 20 anos, de Bethel Park, Pensilvânia. Ele foi neutralizado logo após dos disparos pelas forças de segurança que vigiavam o local.



