O deputado federal André Janones (Avante-MG) rebateu as ofensas do senador Sergio Moro (União-PR), que o chamou de "imbecil". Em suas redes sociais, Moro disse que Janones "envergonha o Congresso Nacional" por insinuar que o atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos foi uma farsa.

Em resposta ao senador, Janones compartilhou trechos das mensagens trocadas entre Moro e o ex-procurador da Lava-Jato Deltan Dallagnol (Novo), reveladas pela série de reportagens 'Vaza Jato' do The Intercept, em que eles combinavam os andamentos das investigações da operação. Na mesma publicação, Janones o chamou de "golpista" e de "lixo humano".





"Ah, imbecil até que passa! Agora, se eu fosse BANDIDO GOLPISTA, eu repensaria minha vida! LIXO HUMANO!", escreveu no X (antigo Twitter), neste domingo (14/7).



Ah, imbecil até que passa! Agora, se eu fosse BANDIDO GOLPISTA, eu repensaria minha vida! LIXO HUMANO! pic.twitter.com/2ce9l7ozGQ — André Janones (@AndreJanonesAdv) July 14, 2024

Moro x Janones

Ontem, logo após o ocorrido contra Trump, Janones insinuou em suas redes sociais que atentado contra Donald Trump foi uma farsa. O parlamentar mineiro ainda comparou o ocorrido com a facada sofrida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2018, durante a campanha eleitoral. "Dessa vez, lembraram de providenciar o 'sangue'", disse Janones em uma publicação.

Janones também compartilhou uma publicação que ironiza uma foto tirada logo após o atentado e descreve a cena como algo que nem os roteiristas da série satírica de super-heróis "The Boys" seriam capazes de imaginar. “Ah, acho que não foi armação porque mataram um inocente. Eles não iriam tão longe”, escreveu o deputado na sequência, lembrando as mais de 700 mil mortes durante a pandemia de COVID-19 e atribuindo-as a Bolsonaro.

A insinuação do deputado mineiro de que haveria uma farsa por trás do episódio causou a reação do senador Sergio Moro.