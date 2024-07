O senador Sergio Moro (União-PR) criticou o deputado federal André Janones (Avante-MG) por sugerir, sem provas, que o atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi armação. Em suas redes sociais, Moro disse que Janones "envergonha" o Congresso Nacional e o chamou de "imbecil".

Esse imbecil envergonha o Congresso brasileiro. pic.twitter.com/1iWxu1bBhm — Sergio Moro (@SF_Moro) July 14, 2024

Na manhã de hoje, Janones rebateu as ofensas do senador. "Ah, imbecil até que passa! Agora, se eu fosse BANDIDO GOLPISTA, eu repensaria minha vida! LIXO HUMANO!", disse Janones ao compartilhar trechos das mensagens trocadas entre Moro e o ex-procurador da Lava-Jato Deltan Dallagnol (Novo), reveladas pela série de reportagens 'Vaza Jato' do The Intercept, em que eles combinavam os andamentos das investigações.



Ah, imbecil até que passa! Agora, se eu fosse BANDIDO GOLPISTA, eu repensaria minha vida! LIXO HUMANO! pic.twitter.com/2ce9l7ozGQ — André Janones (@AndreJanonesAdv) July 14, 2024

Ontem, logo após o ocorrido, Janones insinuou em suas redes sociais que atentado contra Donald Trump foi uma farsa. O parlamentar mineiro ainda comparou o ocorrido com a facada sofrida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2018, durante a campanha eleitoral. "Dessa vez, lembraram de providenciar o 'sangue'", disse Janones em uma publicação.

Janones também compartilhou uma publicação que ironiza uma foto tirada logo após o atentado e descreve a cena como algo que nem os roteiristas da série satírica de super-heróis "The Boys" seriam capazes de imaginar. “Ah, acho que não foi armação porque mataram um inocente. Eles não iriam tão longe”, escreveu o deputado na sequência, lembrando as mais de 700 mil mortes durante a pandemia de COVID-19 e atribuindo-as a Bolsonaro.

Ataque a Trump

Donald Trump sofreu um atentado durante um comício eleitoral, em Butler, na Pensilvânia, nesse sábado (13/7). Trump foi atingido de raspão na orelha.

Após os disparos, Trump cai no chão do palanque onde estava e rapidamente foi cercado por agentes secretos do FBI, que o retiraram do local. A Fox TV confirmou que uma pessoa foi morta, além do atirador, e outra ficou gravemente ferida.