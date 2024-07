O ex-presidente Donald Trump deixou o hospital no fim da noite deste sábado (13), de acordo com a imprensa americana. Segundo a "Bloomberg", o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, ficou no local por pouco mais de 3 horas. Mais cedo, o Serviço secreto afirmou que Trump 'estava a salvo' e que duas pessoas morreram, sendo uma delas o atirador.





Trump disse em uma publicação nas redes sociais que levou um tiro na orelha direita no atentado durante comício eleitoral, na Pensilvânia (EUA). O tiro ocorreu logo após Trump iniciar seu discurso no palco.





Na publicação, Trump agradeceu a rápida resposta dos agentes de segurança ao tiroteio. “Eu soube imediatamente que algo estava errado, pois ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele”, diz o texto.