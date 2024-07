Retirado às pressas de um comício eleitoral na Pensilvânia neste sábado (13/7), após tiros, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está bem. A informação foi confirmada pelo porta-voz do político.





Trump foi escoltado para fora do palco e conduzido a um veículo. “Esta é agora uma investigação ativa do Serviço Secreto e mais informações serão divulgadas quando disponíveis”, disse Anthony Gulielmi, chefe de comunicações do Serviço Secreto dos Estados Unidos em uma declaração à imprensa americana.





Em uma série de vídeos que circulam nas redes sociais, Trump é visto com sangue na orelha direita enquanto é cercado por agentes de segurança. Nas gravações, é possível ouvir o que parecem ser disparos ao fundo.