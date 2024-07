Um espectador morreu e outro ficou gravemente ferido durante atentado em comício do candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump neste sábado (13/7), informou o promotor público do condado de Butler, Richard Goldinger. O ferido está hospitalizado.

Trump também ficou ferido no tiroteio, mas sem gravidade. O suposto atirador que feriu o candidato presidencial em um comício na Pensilvânia estava do lado de fora do local do evento, disse o promotor local, acrescentando que o suspeito estava morto.





"Não sei como ele teria chegado ao local onde estava, mas ele estava do lado de fora do recinto. E acho que é algo que teremos que descobrir como ele chegou lá", disse o promotor público do condado de Butler, Richard Goldinger.

Com informações da AFP