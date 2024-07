Em uma postagem nas redes sociais, o deputado federal André Janones (Avante) comparou o recente atentado contra Donald Trump, ocorrido neste sábado (13/7), com a facada sofrida por Jair Bolsonaro em 2018. Janones reacendeu questionamentos sobre o atentado que marcou a eleição presidencial ao afirmar: 'Dessa vez, lembraram de providenciar o 'sangue''.





Seis anos após o incidente, o atentado contra Bolsonaro continua a ser alvo de teorias conspiratórias de diversos espectros políticos. Em 6 de setembro de 2018, durante um evento de campanha em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, Bolsonaro, então candidato à presidência, foi alvo de um ataque. Adélio Bispo de Oliveira, ex-filiado ao PSOL, aproximou-se de Bolsonaro e desferiu-lhe uma facada no abdômen.





A insinuação do deputado mineiro de que haveria uma farsa por trás do episódio causou reação de Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. “Esse imbecil envergonha o Congresso brasileiro”, escreveu no X, antigo Twitter.





Ataque a Donald Trump





O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, foi abruptamente retirado do palco em um comício em Butler, na Pensilvânia, neste sábado (13/7), após um atentado a tiros. Ele tinha sangue na lateral da cabeça e ergueu o punho enquanto agentes de segurança o levavam para um veículo próximo.

Em uma declaração no Truth Social, plataforma de mídia social semelhante ao Twitter pertencente ao ex-presidente Donald Trump, ele disse que foi baleado e atingido por uma bala na parte superior da orelha direita.

Um espectador do comício morreu e outro ficou gravemente ferido. O atirador foi morto pelos agentes de segurança. Os tiros foram disparados de fora do perímetro de segurança do local.