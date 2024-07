SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Personalidades de diversos segmentos e lideranças políticas manifestaram apoio a Donald Trump após um ataque a tiros que feriu o ex-presidente que irá disputar a eleição à Presidência dos Estados Unidos em novembro.





Após demora que gerou expectativa, a Casa Branca divulgou nota oficial de solidariedade do presidente Joe Biden, que será o provável adversário de Trump nas eleições de novembro.





Na sequência, Biden fez um rápido pronunciamento condenando o ataque. "Essa violência é doentia", disse. O presidente americano ainda comentou que está tentando falar com Trump.





Um comício de Trump em Butler, no estado da Pensilvânia, foi interrompido neste sábado (13) após sons de tiros.





No momento em que os ruídos foram ouvidos, Trump levou a mão à orelha direita e, em seguida, ele e vários apoiadores que apareciam no fundo na transmissão se abaixaram.





O ex-presidente foi retirado do local aparentemente ferido. A campanha do republicano diz que ele está bem e passando por exames.





Entre as primeiras e principais declarações de apoio a Trump está a do bilionário Elon Musk, presidente das empresas SpaceX e da Tesla, que rapidamente usou a sua rede social X, antigo Twitter, para afirmar "apoio total" a Trump. "Espero pela sua rápida recuperação", escreveu.





O presidente da Argentina, Javier Milei, fez comentários de apoio a Trump em sua conta no X e também por meio de nota oficial.





Manifestações desejando recuperação também partiram de diversos opositores importantes, entre eles o ex-presidente Barack Obama.





"Não há absolutamente nenhum lugar para a violência política na nossa democracia. Embora ainda não saibamos exatamente o que aconteceu, todos deveríamos estar aliviados pelo fato de o ex-presidente Trump não ter sido gravemente ferido", escreveu Obama, que também declarou o momento é de compromisso com a civilidade e o respeito à política. "Michelle e eu desejamos a ele uma rápida recuperação", concluiu.





Importante representante do partido Democrata e um dos cotados para entrar na disputa pela Casa Branca em caso de desistência de Biden, o governador do estado da Califórnia, Gavin Newsom, condenou o ataque e prestou solidariedade ao adversário político.





"A violência não tem lugar na nossa democracia. Meus pensamentos estão com o presidente Trump e com todos os impactados no comício de hoje", disse Newsom.





O senador de esquerda Bernie Sanders usou sua conta no X para dizer que deseja rápida recuperação a Trump e a qualquer pessoa que possa ter ficado ferida. Ele também disse que a violência política é inaceitável.