Zema sobre ataque a Trump: 'Divergências devem ser tratadas com diálogo'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), classificou o atentado a tiros durante o comício eleitoral de Donald Trump, na Pensilvânia (EUA), como “inadmissível”. O comentário foi feito neste sábado (13/7) nas redes sociais.





O chefe de Estado ressalta que as diferenças de opinião devem ser resolvidas através do diálogo. “Qualquer atentado contra a vida é inadmissível. Na democracia, as divergências devem ser tratadas com diálogo, sem extremismo e sem violência. Desejo ao ex-presidente”, escreveu.