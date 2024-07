O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi abruptamente retirado do palco em um comício em Butler, na Pensilvânia, neste sábado (13/7), após suposto disparo de tiros. Imagens de vídeo mostram o ex-presidente parecendo ferido e sendo rapidamente cercado por sua equipe de segurança.

Trump discursava no palco quando foi atingido na região do rosto, caindo em seguida. Após alguns momentos, ele se levantou e ergueu o punho no ar antes de ser escoltado para fora do palco e conduzido a um veículo.