SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente e candidato à reeleição, Joe Biden, se solidarizou com seu concorrente, Donald Trump, pelo incidente sofrido neste sábado (13). Um comício do ex-presidente foi interrompido após um barulho semelhante a tiros. Ele aparece com uma das orelhas sangrando.





Biden escreveu no X que está "grato" por Trump estar bem. "Estou grato em saber que ele está seguro e bem. Estou rezando por ele e sua família e por todos aqueles que estiveram presentes no comício, enquanto aguardamos mais informações".





O democrata também agradeceu ao Serviço Secreto. "Jill [primeira-dama] e eu estamos gratos ao Serviço Secreto por tê-lo colocado em segurança. Não há lugar para esse tipo de violência na América. Devemos nos unir como uma nação para condená-lo".





ENTENDA O CASO





Um barulho interrompeu o comício que o ex-presidente Donald Trump fazia neste sábado (13), na Pensilvânia. Após o estrondo, semelhante a disparos, o candidato republicano aparece com a orelha sangrando. Um porta-voz do candidato republicano informou que ele "está bem".





Trump discursava no momento da confusão. O ex-presidente Trump fala ao microfone, quando, de repente, é possível ouvir um barulho que parece ser de tiro. Trump, então, leva a mão à orelha e se abaixa. Não está claro se o candidato republicano se abaixou ou caiu. Em seguida, agentes do Serviço Secreto correm para proteger o republicano.





Depois, Trump é erguido pelos agentes, enquanto está com sangue na orelha. Enquanto é retirado pelos seguranças, ele levanta o punho em direção à multidão. Imagens mostram a parte superior da orelha de Trump sangrando.





O porta-voz disse que o ex-presidente "está bem". "O presidente Trump agradece às autoridades policiais e aos socorristas por sua ação rápida durante esse ato hediondo. Ele está bem e está sendo examinado em um centro médico local. Mais detalhes seguirão", disse Steven Cheung.