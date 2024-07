O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) vê o ataque ao ex-presidente Donald Trump, retirado às pressas de comício após tiros, como significativo para as urnas: "Deram um tiro no pé. Acabaram de eleger Donald Trump para presidente dos Estados Unidos", escreveu em publicação nas redes sociais neste sábado (13/7).





Imagens de vídeo mostram o ex-presidente parecendo ferido e sendo rapidamente cercado por sua equipe de segurança. O Serviço secreto afirmou que Trump 'está a salvo' após o incidente. O candidato discursava no palco quando foi atingido na região do rosto, caindo em seguida. Após alguns momentos, ele se levantou e ergueu o punho no ar antes de ser escoltado para fora do palco e conduzido a um veículo.

A bancada bolsonarista brasileira reagiu em massa nas redes sociais após o episódio. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o próprio ex-presidente Bolsonaro rapidamente manifestaram suas opiniões, antecipando a vitória de Trump após o ocorrido na Pensilvânia.

O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) comparou o caso de Trump ao ataque sofrido por Bolsonaro em 2018, durante sua campanha presidencial em Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira. À época, o então candidato foi esfaqueado na região do abdômen.