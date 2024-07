Donald Trump Jr., filho do candidato à presidência dos Estados Unidos pelo partido Republicano, se pronunciou após um comício do pai ser evacuado por tiros.

Na rede social X (antigo Twitter), o filho escreveu: "Ele nunca vai parar de lutar para salvar os Estados Unidos". A postagem inclui também uma foto de Trump deixando o local do comício com sangue no rosto e nas mãos.

He'll never stop fighting to Save America ???????? pic.twitter.com/qT4Vd0sVTm — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 13, 2024

Tiroteio

Donald Trump realizava um comício neste sábado (13/7) em Butler, na Pensilvânia, quando o evento foi interrompido por tiros.

Vídeos mostram o momento em que os supostos disparos são ouvidos. Trump levou a mão à orelha e se abaixou em seguida, junto de apoiadores que apareciam ao fundo da gravação.

O público foi evacuado do local pouco tempo depois.