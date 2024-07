Um vídeo obtido e divulgado pelo TMZ mostra o momento em que Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, abre fogo contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. O candidato à presidência do país norte americano sofreu um atentado durante um comício eleitoral, em Butler, na Pensilvânia, nesse sábado (13/7). Trump foi atingido de raspão na orelha.

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ouvir uma mulher gritando repetidamente: "O que você está fazendo? Venha para cá!". Veja o momento:





Após os disparos, Trump cai no chão do palanque onde estava e rapidamente foi cercado por agentes secretos do FBI, que o retiraram do local. A Fox TV confirmou que uma pessoa foi morta, além do atirador, e outra ficou gravemente ferida.

O FBI identificou Thomas Matthew Crooks como o "sujeito envolvido" no ataque contra o ex-presidente Donaldo Trump. O órgão classificou o ato como uma tentativa de assassinato. As informações são do The Washington Post.

O Republicano está bem. Ele foi levado ao hospital e teve alta algumas horas depois.

Poucas horas depois do atentado, Trump se manifestou na sua rede Truth Social. Ele agradeceu ao Serviço Secreto e às autoridades pela "rápida resposta ao tiroteio". "Quero estender minhas condolências à família da pessoa morta no comício, e também à de outra que ficou gravemente ferida. É incrível que tal ato ocorra em nosso país", escreveu.

"Eu fui atingido por uma bala que atravessou a parte de cima da minha orelha direita. Soube imediatamente que algo estava errado ao ouvir o barulho de zumbido, tiros e sentir a bala passando pela pele. Muito sangramento ocorreu, e percebi o que tinha acontecido. Deus abençoe a América!", acrescentou.