Ao comentar o ataque contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que apenas pessoas conservadores sofrem atentados. Em conversa com jornalistas, neste domingo (14/7), em São Paulo, Bolsonaro foi questionado se já conversou com Trump após o atentado, no entanto, não quis revelar.

Para Bolsonaro, Trump foi salvo por "poucos centímetros". O ex-presidente dos Estados Unidos sofreu um atentado durante um comício eleitoral, em Butler, na Pensilvânia, nesse sábado (13/7), sendo atingido de raspão na orelha.

"Somente pessoas conservadoras são atentadas. (...) Os contatos que tenho com o chefe dos Estados, eu não levo a conhecimento de ninguém. Mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores", disse.

Na ocasião, o ex-presidente Jair Bolsonaro comparou o ocorrido com o seu atentado durante a campanha presidencial, em 2018. O caso aconteceu em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, quando o então candidato foi esfaqueado na região do abdômen. O responsável foi preso em flagrante e confessou o crime.

Leia também: Especialistas analisam impacto de atentado contra Trump nas eleições

"Ele (Trump) foi salvo, como eu fui. Os médicos dizem que foi um milagre eu ter sobrevivido em 2018, tendo em vista a gravidade dos ferimentos. E ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, no meu entender, é algo que vem de cima", declarou.





Leia também: Atentado contra Trump deve ter mesmo efeito político que facada contra Bolsonaro



Ontem a noite, ao comentar o caso nas redes sociais, Jair Bolsonaro expressou solidariedade ao republicano e cravou a vitória de Trump nas eleições dos Estados Unidos. "Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação. Nos veremos na posse", escreveu.

Investigações da PF

Questionado também sobre as recentes revelações sobre as investigações da Polícia Federal (PF) contra ele e aliados, Jair Bolsonaro acusou a imprensa de atuar contra a direita.

"Falta vocês da imprensa, ler e ter o mínimo de indignidade e isenção para expor a verdade no papel. O que vocês pregam sempre é contra a direita, contra os conservadores. Da resposta econômica mesmo, como tá o Brasil? Uma porcaria! Como é que tá a questão de costumes? Comigo não se falava de marco temporal, liberação de maconha, liberação de aborto, propriedade privada, nada disso. Foi só eu sair de lá que a desgraça toda, as portas do inferno, se abriram para o nosso país, infelizmente", disse.