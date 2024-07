O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump usou as redes sociais neste domingo (14/7) para comentar o atentado a tiros durante o seu comício eleitoral em Butler, na Pensilvânia. Em sua declaração, Trump agradeceu as mensagens de apoio e disse que foi Deus quem o salvou. O ex-presidente dos Estados Unidos também afirmou que permanecerá "resiliente". Ele é candidato à Presidência dos Estados Unidos pelo Republicanos.



"Obrigado a todos por suas mensagens de apoio e orações ontem, pois foi Deus sozinho que evitou que o impensável acontecesse. Nós não teremos medo, mas em vez disso permaneceremos resilientes em nossa Fé e Desafiadores diante da Maldade (sic)", disse Trump em publicação compartilhada na rede social Truth Social, que também foi compartilhada pelo seu filho Eric Trump no X (antigo Twitter).

Trump também manifestou solidariedade aos cidadãos que foram feridos e mortos no ataque, pedindo orações aos famílias e vítimas. O republicano também ressaltou o seu amor pelo país norte-americano, enfatizando a necessidade de união.

"Nosso amor vai para as outras vítimas e suas famílias. Rezamos pela recuperação daqueles que foram feridos e guardamos nos nossos corações a memória do cidadão que foi tão horrivelmente morto", disse.

"Neste momento, é mais importante do que nunca que permaneçamos unidos e mostremos o nosso verdadeiro carácter como americanos, permanecendo fortes e determinados, e não permitindo que o mal vença. Eu realmente amo nosso país e amo todos vocês, e estou ansioso para falar à nossa Grande Nação esta semana em Wisconsin", completou.

Ataque a Trump

Donald Trump sofreu um atentado durante um comício eleitoral, em Butler, na Pensilvânia, nesse sábado (13/7). Trump foi atingido de raspão na orelha.

Após os disparos, Trump cai no chão do palanque onde estava e rapidamente foi cercado por agentes secretos do FBI, que o retiraram do local. A Fox TV confirmou que uma pessoa foi morta, além do atirador, e outra ficou gravemente ferida.