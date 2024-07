Com trajes em verde e amarelo, centenas de pessoas se reuniram na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (14/7), para protestar contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e outras figuras públicas. Bolsonaristas entoaram gritos contra o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Faixas continham os dizeres "Anistia Já! Aos patriotas de 8 e 9 de janeiro", "Liberdade aos irmãos presos e exilados políticos vítimas de injustiça, eles representam a liberdade do Brasil" e "A direita vive". Outras exibiam frases como "Fora Lula" e "Lula, pai dos impostos", e uma imagem destacava o presidente do Brasil preso.



No caminhão de som, uma faixa trazia a frase: "No Brasil vivemos a ditadura da toga". Também no veículo, uma bandeira dos Estados Unidos fazia alusão ao atentado sofrido pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump, nesse sábado (13/7), durante comício em em Butler, na Pensilvânia.

O protesto não teve a presença de aliados mais próximos a Jair Bolsonaro.