A saída do senador Carlos Viana (Podemos-MG) do Senado Federal para disputar a prefeitura de Belo Horizonte abriu a vaga para o suplente Castellar Guimarães Neto (PP-MG), que assumiu cargo no Congresso Nacional nesta quarta-feira (17/7).

A troca ocorre também por um acordo entre o senador e o grupo conhecido como “Família Aro”, que envolve deputados e vereadores ligados ao secretário de Estado da Casa Civil de Minas Gerais, Marcelo Aro (PP).

O grupo liderado pela deputada federal Nely Aquino (Podemos-MG) foi o primeiro a anunciar apoio à candidatura de Viana. No primeiro evento público com correligionários, em maio, o pré-candidato foi prestigiado pelo grupo e disse que a coalizão é uma das “mais competentes” para a prefeitura de BH.

“Eu posso ter todas as diferenças em relação a quem quer que seja do grupo, mas eu não posso questionar a competência deles em relação a fazer vereadores dentro da Câmara. Eles vêm para apoiar a minha campanha e o objetivo é ganhar. Como pré-candidato quero mostrar que eu não vim para fazer discurso, eu vim para ser vitorioso", disse.

O agora senador é primo de Marcelo Aro e um de seus aliados políticos mais próximos. Antes, Castellar Neto atuou como secretário de governo na prefeitura de BH, e trabalhou para melhorar a relação do prefeito Fuad Noman (PSD) com os vereadores alinhados com a família Aro. Ele foi afastado do cargo em março, quando o prefeito exonerou todos os secretários ligados ao grupo como parte de articulações eleitorais.

Castellar Neto é formado bacharel em Direito pela Fundação Mineira de Educação e Cultura (Fumec), especialista em Ciências Penais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) e mestre em Direito Penal pela Universidade Sorbonne, na França. Advogado criminalista, o senador é membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) e também foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB/MG) entre 2016 e 2018.

O novo parlamentar também tem atuação no futebol brasileiro. Ele foi assessor da diretoria do Atlético Mineiro, consultor jurídico da Arena Independência, e presidente da Federação Mineira de Futebol (FMF). Castellar Neto também atuou na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e na Federação Internacional de Futebol (FIFA).