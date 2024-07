Caporezzo desiste de pré-candidatura à Prefeitura de Uberlândia

O deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Uberlândia, Cristiano Caporezzo (PL) desistiu de seguir em frente na disputa pelo Executivo do Município do Triângulo Mineiro. Ele vai apoiar a candidatura do atual vice-prefeito, Paulo Sérgio (PP). O deputado abriu mão de se colocar como nome ao cargo a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e após uma conversa com o prefeito Odelmo Leão (PP).

Em postagem nas redes sociais, Caporezzo mostrou uma videoconferência entre ele, Bolsonaro e Odelmo. O prefeito de Uberlândia pede ao ex-presidente que o PL esteja entre os apoiadores de Paulo Sérgio, o que implica a retirada do nome do parlamentar como cabeça de chapa do partido. "O apoio do senhor é fundamental e do deputado Caporezzo também Se o senhor puder fazer um pedido para ele", pede Leão a Bolsonaro.

Após relembrar que estiveram juntos na Câmara dos Deputados, em Brasília, o ex-presidente diz que conversou com Caporezzo e que o deputado estadual estaria apto a dialogar com a chapa Paulo Sérgio. "(Ele está pronto para) conversar e abrir mão dessa candidatura", diz Bolsonaro.

O deputado afirmou que o PL vai indicar o nome ao cargo de vice na chapa de Paulo Sérgio.

"Respeito a história do prefeito Odelmo. O nosso objetivo é proteger a cidade de Uberlândia para que jamais a esquerda venha colocar novamente as mãos sujas na prefeitura. Com esse objetivo fico feliz em atender ao seu pedido, presidente Bolsonaro, e atender ao prefeito Odelmo", disse Caporezzo.