O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Tadeu Martins Leite (MDB), anunciou que vai retirar o projeto de lei que autoriza a adesão do estado ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) da pauta e que ele só deve voltar ao plenário em agosto. A decisão ocorreu após reunião entre os líderes da casa antes da sessão que discutiria a proposta do governador Romeu Zema (Novo) nesta quarta-feira (17/7).





Leite considerou a decisão do ministro Edson Fachin, que prorrogou a liminar que suspende o pagamento da dívida com a União, avaliada em cerca de R$ 160 bilhões, para 1º de agosto. O termo perderia validade no sábado, dia 20 de julho, fazendo com que o Estado tivesse que desembolsar uma parcela de R$ 8,28 bilhões em 2024.

“Desde o início a Assembleia vem se posicionando e deixando claro a importância de termos mais tempo para construirmos um novo caminho para Minas Gerais. Sabemos da necessidade de fazer uma discussão com mais calma e tranquilidade. Ontem, tivemos uma decisão muito ponderada do ministro Fachin, entregando a decisão (final) ao ministro relator, que conhece o caso desde o início. Por isso, depois de muito diálogo com os líderes e diversos deputados, a Assembleia tomou a decisão de apenas no dia 1º de agosto se manifestar sobre esse projeto (RRF)”, disse Tadeu Leite.





O parlamentar ainda afirmou que a ALMG, junto ao governo Zema, vai buscar um novo prazo para que haja a solução alternativa ao RRF possa ser discutida. De imediato, Leite desconvocou todas as reuniões que poderiam ser usadas para votar o plano econômico e estavam marcadas para o restante da semana.