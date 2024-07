O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera a disputa pela prefeitura de Belo Horizonte com 19% das intenções de voto, segundo a primeira pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (5/7). Considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais, o parlamentar empata com o ex-deputado estadual João Leite (PSDB) que aparece no levantamento estimulado com 12%.

O datafolha ouviu 616 eleitores da capital mineira entre terça-feira (2/7) e essa quinta (4/7), com um nível de confiança de 95%. A pesquisa é registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-06755/2024.

O primeiro cenário considera todos os pré-candidatos lançados na disputa. Atrás dos expoentes da direita, aparecem os principais nomes da esquerda: a deputada federal Duda Salabert (PDT), com 10%, e o candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal Rogério Correia (PT), com 8% das intenções de voto.

Atrás deles pontua o senador Carlos Viana (Podemos), pré-candidato do grupo político chamado de “Família Aro” - vereadores e deputados ligados ao secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Aro (PP) -, com 8%. Candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado estadual Bruno Engler (PL) recebe 7% das intenções de voto.

O atual prefeito Fuad Noman (PSD) e o presidente da Câmara Municipal, vereador Gabriel Azevedo (MDB), são citados por 6% e 4% respectivamente. Já a candidata Luísa Barreto (Novo), ex-secretária de Estado de Planejamento, e apoiada pelo governador Romeu Zema (Novo), aparece com 1%, empatada com Indira Xavier (UP).

O levantamento também mostra que 13% dos entrevistados responderam que votariam em branco ou nulo, enquanto 9% não sabem em quem votar em outubro.