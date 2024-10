Rafael Freire foi reeleito em Alpinópolis, no Sul de Minas, e Donatinho foi reeleito em Santa Bárbara do Tugúrio, na Região Central de Minas Gerais

Dois dos três candidatos LBGTQIAPN+ eleitos no domingo (6/10) para comandar prefeituras são de Minas Gerais. Os prefeitos eleitos no estado mineiro são declaradamente gays. Rafael Freire, do PSB, foi reeleito em Alpinópolis, no Sul de Minas, com 62,28% dos votos válidos, que corresponde a 7.527 votos. Já Donatinho, do PSD, foi reeleito em Santa Bárbara do Tugúrio, na Região Central de Minas Gerais, com 58,79% dos votos válidos, totalizando 2.106 votos.







Rafael Freire quase desistiu de sua candidatura após sofrer ataques homofóbicos. Como mostrou o Estado de Minas, em junho, Freire voltou atrás e lançou a sua candidatura de reeleição em razão do apoio de parte da população, que se manifestou contra as ameaças sofridas por ele.

Já Bonito (Bahia) elegeu Edinho Bella, do PSD, um homem cis assexual. O prefeito eleito recebeu 64,26% dos votos válidos, que corresponde a 6.428 votos. As informações são da Organização não governamental (ONG) Vote LGBTI e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com mapeamento realizado pela instituição, nas eleições municipais de 2024 foram eleitos 225 candidatos LBGTQIAPN+. O número é 130% maior do que o registrado nas eleições municipais de 2020, quando 97 candidaturas foram eleitas. O número pode ser ainda maior, em razão dos candidatos que são assumidamente LGBTQIAPN+, mas não registraram a orientação sexual ou a identidade de gênero na autodeclaração do TSE.

Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), dos eleitos, 26 são candidaturas de pessoas trans.

Em Belo Horizonte, Juhlia Santos, do Psol, foi eleita para a Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), com 6.703 votos. Já Marcela Lins, do PSD, foi eleita para a Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo, na Região Centro Oeste de Minas Gerais, com 300 votos.









De acordo com a ONG Vote LGBT, os candidatos da comunidade eleitos foram identificadas em 190 municípios, de 22 estados e 19 partidos políticos.

Em relação aos partidos, o PT lidera o ranking com 61 candidatos eleitos, seguido do PSD, com 26, e Psol, com 18. O levantamento foi feito com base nas candidaturas autodeclaradas no site do TSE, que concordaram com a divulgação dos dados, e candidaturas autodeclaradas no site da VoteLGBT.







"Mais que dobramos o número de pessoas LGBT+ eleitas em comparação às eleições municipais de 2020. Nas capitais e grandes cidades, onde os dados são mais precisos, vemos mulheres negras LGBT+, muitas delas trans, liderando as votações entre os partidos de esquerda", comenta Gui Mohallem, da diretor do VoteLGBT.

Neste ano, pela primeira vez na história, os candidatos podiam indicar a sua orientação sexual e identidade de gênero ao fazer o registro na Justiça Eleitoral. "As candidatas e os candidatos poderão manifestar interesse em que sua orientação sexual seja divulgada nas informações públicas relativas ao registro de candidatura, caso em que será disponibilizado campo próprio para coleta do dado e para autorização de sua divulgação", diz o trecho da resolução que trata sobre o registro dos candidatos para as eleições.

Confira as candidaturas LGBTQIAPN+ eleitas em MG: