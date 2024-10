Marília Campos (PT) foi reeleita com mais de 60% dos votos válidos em Contagem

Embora marcados por grandes diferenças socioeconômicas, os 34 municípios que formam a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) apresentaram alguns pontos em comum nas eleições desse domingo (6/10). A primeira delas é a predominância masculina, já que apenas 4 mulheres vão ocupar o cargo de prefeita. São elas: Marília Campos (PT), em Contagem; Professora Andresa (PSB), em Mário Campos; Márcia Lopes (PP), em São José da Lapa; e Ritinha (PP), em Sarzedo. Confira os vencedores da RMBH:

Baldim: Doutor Fabrício (PSD)

Belo Horizonte: Segundo turno entre Fuad Noman (PSD) e Bruno Engler (PL)

Betim: Heron Guimarães (União Brasil)

Brumadinho: Gabriel Parreiras (PRD)

Caeté: Alberto Pires (Avante)

Capim Branco: Elvis Presley (PSD)

Confins: Pezão (PP)

Contagem: Marília Campos (PT)

Esmeraldas: Marcelo Nonato (Solidariedade)

Florestal: Juninho do Waguinho (Mobiliza)

Ibirité: Dinis Pinheiro (Republicanos)

Igarapé: Arnaldo Chaves (PP)

Itaguara: Luan (PL)

Itatiaiuçu: Romer Soares (Cidadania)

Jaboticatubas: Racly Andrade (Solidariedade)

Juatuba: TED (PSD)

Lagoa Santa: Breno Salomão (Cidadania)

Mário Campos: Professora Andresa (PSB)

Mateus Leme: Dr. Renilton (Republicanos)

Matozinhos: Ítalo Borges (PSD)

Nova Lima: João Marcelo (Cidadania)

Nova União: Waldir Caetano (PSD)

Pedro Leopoldo: Emiliano (PP)

Raposos: Guilherme Bittencourt (Cidadania)

Ribeirão das Neves: Túlio (PP)

Rio Acima: Felipe do Waldiney (PDT)

Rio Manso: Dadá (Avante)

Sabará: Sargento Rodolfo (Republicanos)

Santa Luzia: Paulo Bigodinho (Avante)

São Joaquim de Bicas: Matheus Resende (PP)

São José da Lapa: Marcia Lopes (PP)

Sarzedo: Ritinha (PP)

Taquaraçu de Minas: Marcílio Bezerra (PP)

Vespasiano: Zé Wilson (PSDB)





Nos quatro municípios onde poderia ocorrer segundo turno, que têm mais mais de 200 mil eleitores, três decidiram o pleito em apenas uma etapa: Betim, Contagem e Ribeirão das Neves. A única cidade da Região Metropolitana na qual a população voltará às urnas no próximo dia 27 é Belo Horizonte. Na capital, dois homens, Fuad Noman (PSD) e Bruno Engler (PL), disputam o pleito.





Enquanto, em Belo Horizonte, um eventual segundo mandato não está garantido para o atual prefeito, 11 cidades da Região Metropolitana reelegeram os atuais líderes municipais: Baldim, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Igarapé, Mateus Leme, Nova Lima, Rio Acima e Taquaraçu de Minas.





Outro ponto em comum é a presença quase nula de candidatos de partidos de esquerda entre os vencedores. O único município que elegeu um representante do PT foi justamente Contagem, onde Marília Campos exercerá o segundo mandato. Por outro lado, a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, só elegeu o prefeito Luan, em Itaguara, embora esteja na disputa do segundo turno na capital mineira.





O partido que mais elegeu prefeitos na Região Metropolitana de Belo Horizonte foi o PP, que ficará à frente de 7 prefeituras: Confins, Igarapé, Pedro Leopoldo, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo e Taquaraçu de Minas. Em seguida, vem o PSD, que venceu em cinco cidades: Baldim, Capim Branco, Juatuba, Matozinhos e Nova União. A legenda ainda está no páreo pelo poder municipal da capital mineira, com o candidato à reeleição Fuad Noman.