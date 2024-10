José Adão da Silva (Republicanos), conhecido como Zizi, venceu a última eleição que definiu os 15 nomes da Câmara Municipal de Frutal, no Triângulo Mineiro, e, de quebra, foi para o 10º mandato consecutivo como vereador. Em Minas Gerais, ninguém alcançou esse feito, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Já no Brasil, o vereador com mais mandatos consecutivos é Nirdo Artur Luz (PSD), que nesse domingo (6/10) chegou ao 12°, na cidade de Palhoça (SC).





Zizi é parlamentar em Frutal desde 1989 e Luz, em Palhoça (SC), desde 1976. Nos termos da legislação eleitoral em vigor, um vereador pode ser reeleito de forma ilimitada.





Ainda com relação aos vereadores com mais mandatos consecutivos, Zizi está empatado em segundo lugar no país com Orvino Coelho Ávila, reeleito como prefeito de São José, cidade da Região Metropolitana de Florianópolis (SC), que antes de se tornar prefeito foi vereador daquela cidade por dez vezes consecutivas.





Os dados quanto às candidaturas de vereadores, com a informação de eleitos por ano, foram pesquisados pela reportagem no Portal de Dados Abertos do TSE.





"Primeiro eu agradeço a Deus e também toda a minha família e os amigos por ter conquistado este feito. Quando comecei na política nunca imaginava que chegaria a dez mandatos consecutivos", comentou Zizi.





O político acredita que a sua humildade e honestidade foram essenciais para as conquistas. "Nunca perdi uma eleição. Acredito que o que favoreceu as minhas vitórias foi sempre conviver durante os quatro anos dos meus mandatos com a comunidade, dando apoio e carinho. Isso tudo faz com que a gente se torne um amigo de verdade e conquiste novas amizades", afirmou o vereador.





"Eu nunca desprezo a população, não convivo com o povo somente em época de eleição e sempre luto para fazer bom trabalho como legislador. Acredito que isso tudo faz com que a população respeite e confie em mim como político", finalizou Zizi, que ganhou mais quatro anos na Câmara.



Primeiro mandato de Zizi começou em 1989

O primeiro mandato de Zizi foi de 1989 e 1992, sendo que, dessa época até hoje, ele venceu todas as outras eleições para vereador de Frutal.

"Em três das nove eleições que participei fui o vereador mais bem votado. Teve uma eleição nos anos 1990 que tive quase que o dobro de votos do segundo colocado", contou.

Durante a sua vida política, Zizi também já foi presidente da Câmara Municipal de Frutal em três períodos: entre 1993 e 1994, em 1998, e entre 2011 e 2012.