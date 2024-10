Nirdo Artur Luz (PL) foi eleito para seu 12° mandato como vereador da cidade de Palhoça, em Santa Catarina. O político foi o segundo mais votado, com 2.252 votos, atrás apenas de Pepê (Podemos). Pitanta, como é conhecido, pode chegar aos 52 anos de atuação consecutivos caso chegue ao final do mandato, sendo o parlamentar municipal há mais tempo com mandato no país, de acordo com a União dos Vereadores do Brasil (UVB).

Conheça sua trajetória

A primeira vitória de Nirdo aconteceu em 1976, aos 22 anos. Na época, ele era filiado pela Aliança Renovadora Nacional (Arena), sigla que dava sustentação à ditadura. Desde então, vem acumulando mandatos sucessivos - 12, com o garantido neste domingo (6/10) - por outros partidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o TRE-SC, em 1982, Pitanta disputou o pleito pelo PDS, sendo o vereador mais votado da cidade catarinense. Na eleição seguinte, em 1988, o político repetiu o feito, mas pelo PFL, hoje Democratas (DEM).

Confira os anos de todos seus mandatos:

1977 a 1982

1983 a 1988

1989 a 1992

1993 a 1996

1997 a 2000

2001 a 2004

2005 a 2008

2009 a 2012

2012 a 2016

2017 a 2020 (foi licenciado)

2021 a 2024

Vereador mais longevo poderia ser outro

Além de Nirdo Artur Luz, outro político disputava o título de vereador mais longevo do país. Orvino Coelho de Ávila, 69, se elegeu prefeito da cidade de São José (SC), cidade vizinha a Palhoça, e deixou a disputa. Orvino encerrou seu último mandato como membro da Câmara Municipal depois de 44 anos ininterruptos desde 1976. Ele foi reeleito neste domingo com 51.347 votos (41,41%).