Lucas Pavanato (PL) foi o vereador mais votado da cidade de São Paulo com 161.386 votos. “Obrigado Deus e a todos vocês! “, comemorou em sua conta no Instagram.





Dentre suas propostas estão: a proibição do uso do banheiro feminino por mulheres trans e investigar ONGs que lucram com o sofrimento de dependentes químicos e grupos terroristas que invadem propriedades na cidade de São Paulo.





O bolsonarista de 26 anos fez sua campanha ao lado de figuras políticas conhecidas, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o vereador Fernando Holiday (PL), com quem trabalhou como estagiário.





Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele declarou um total de R$ 12.990 em bens. Além disso, concorreu a deputado estadual de São Paulo pelo Novo em 2022.





Além de Pavanato, Ana Caroline Oliveira (Podemos), mãe de Isabella Nardoni, foi a segunda vereadora mais votada com 129.563, seguida por Dr. Murillo Lima (PP), com 113.820 votos.

O segundo turno para a prefeitura na capital paulista será decidido entre Ricardo nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).





