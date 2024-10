A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (PSD), que conta com o apoio do governador Romeu Zema (Novo), vai enfrentar no segundo turno o empresário e jornalista Tony Carlos (MDB), pela segunda vez consecutiva. Ela obteve nesse domingo 46,29% dos votos válidos contra 28,21% do adversário.

O ex-prefeito de Uberaba e ex-ministro de Lula, Anderson Adauto (PV) ficou em terceiro lugar, com 12,91%, mas os votos dele aparecem como anulados porque ele está com a candidatura em julgamento. O registro de Adauto foi indeferido em segunda instância pelo Tribunal Regional Eleitoral (TER) e e o recurso agora segue para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Em quarto lugar ficou Samir Cecílio (PL), com 9,04%, e, em quinto, o ex-prefeito Paulo Piau (PSDB), com 2,31%



Primeira mulher a governar a cidade



Em 2020, a empresária Elisa Araújo, de 42 anos, se tornou a primeira mulher a governar Uberaba. Além disso, ela se tornou a candidata mais jovem a vencer uma eleição ao comando da prefeitura.

Elisa, que assim como nestas eleições, havia contado com o apoio de Zema, derrotou Tony Carlos, de 60 anos, com 57,36% dos votos válidos contra 42,64% do seu adversário.



Nascido em Uberaba, Tony foi vereador na cidade durante seis mandatos, tendo sido eleito pela primeira vez em 1988, aos 23 anos. Na época, foi o mais jovem parlamentar do país a ocupar o cargo. Foi também deputado estadual por dois mandatos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

