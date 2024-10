Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves contará com 18 nomes na Câmara Municipal a partir do próximo ano

Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, elegeu 18 vereadores para composição da Câmara Municipal nas eleições de 2024, que tiveram o primeiro turno neste domingo (6/10). No sistema proporcional, as vagas para vereadores são destinadas aos partidos e às federações, e não aos candidatos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), serão eleitos somente aqueles que obtiverem votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral.

Para conhecer os vereadores eleitos, é preciso definir quais partidos têm direito a ocupar vagas nas casas legislativas, e isso se dá pelo cálculo do quociente partidário. Depois, dentro das agremiações, será verificado quais foram os mais votados nominalmente. Assim, é possível saber os nomes que vão ocupar as vagas destinadas às legendas.

Confira os vereadores eleitos para Ribeirão das Neves:

Giovani Sacolao (Agir), com 2.223 votos

Estevão Do Ranchim (Republicanos), com 2654 votos

Ilânio Miranda (PSD), com 2.154 votos

Weberson Diretor (PP), com 3.223 votos

Pastor Dário (PP), com 2.219 votos

Diney Duarte (MDB), com 2.140 votos

Marcelo de Jesus (PSD), com 4.951 votos

Luiz Da Regional (PRD), com 2.425 votos

Edson Gomes (Mobiliza), com 3.427 votos

Bebeto (Cidadania), com 1.677 votos

Claudinho Neves (PP), com .4780 votos

Isabella Guimarães (MDB), com 2.396 votos

Lincoln da Rede (Mobiliza), com 2.412 votos

Renato Diretor (PDT), com 3.413 votos

Marcela Menezes (PT), com 3.918 votos

Carrerinha (MDB), com 2.902 votos

Ramon Filho Do Girico (PP), com 4.172 votos

Mazinho Da Quadra (Cidadania), com 2.236 votos





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O candidata do PP, Túlio Raposo, foi eleito à Prefeitura de Ribeirão das Neves, com 81,61% dos votos válidos, totalizando 108.757 votos no primeiro turno. A candidatura foi apoiada pelo atual prefeito da cidade, Junynho Martins (PP). Em segundo lugar, ficou o petista Vicente Mendonça, com 13,06% dos votos.