A cidade de Inhaúma, na Região Central de Minas, teve um resultado no mínimo inusitado na eleição para prefeito neste domingo (6/10). Os dois candidatos que disputavam o cargo para prefeito no município, Carlinhos (SD) e Zula (Republicanos), tiveram exatamente o mesmo número de votos – 2.434.

Agora, de acordo com a legislação, a disputa terá que ser desempatada em favor do candidato mais velho.





No entanto, há outra coincidência entre os dois candidatos – os dois fazem aniversário no mesmo dia, 7 de agosto. O candidato do Republicanos, Zula, porém, vai assumir o cargo a partir de 2025 por ter nascido 16 anos antes que o adversário Carlinhos.

