*Pedro Bueno

Prefeito eleito em Uberlândia, Paulo Sérgio (PP) fez questão de comemorar com agradecimentos ao antecessor, Odelmo Leão (PP), e fez promessas à população da segunda maior cidade de Minas Gerais. Vice-prefeito nos dois últimos mandatos, o engenheiro de 59 anos teve 184.282 votos, o que corresponde a 52,16% dos válidos, e venceu a eleição deste domingo (6/10) em primeiro turno.

Logo após a confirmação do resultado por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Paulo Sérgio foi ao comitê eleitoral, vibrou com eleitores e fez o primeiro discurso como prefeito eleito. O político do Progressistas destacou o sentimento com a eleição em primeiro turno – as últimas cinco eleições de Uberlândia foram resolvidas na primeira votação, sem a necessidade de segundo turno.

“Recebo esse resultado das urnas com muita alegria. É um sentimento de dever cumprido. Essa vitória não é só minha, e sim de todo o povo de Uberlândia. Daqueles que acreditam no trabalho sério e comprometido com a construção de uma cidade cada vez melhor para todos. Agradeço o apoio do prefeito Odelmo Leão e de todos que participaram da nossa caminhada, incentivando nosso trabalho e abraçando nossas propostas”, disse Paulo Sérgio.

Vice-prefeito desde 2017, Paulo Sérgio atestou que colocará em prática o aprendizado adquirido com o atual prefeito Odelmo Leão. Ele ainda fez promessas à população de Uberlândia sobre questões relacionadas a saúde, educação e mobilidade urbana.

"Agora é continuar avançando. Temos muito a trabalhar. O que as pessoas podem esperar de mim é muito trabalho, muita dedicação da escola que eu aprendi com o prefeito Odelmo Leão. É continuar esse trabalho, avançar, melhorar a nossa saúde, a educação, fazer obras de infraestrutura, fazer moradias na nossa cidade, investir na mobilidade urbana. Enfim, trabalhar para nosso povo, melhorar a vida das pessoas", concluiu o novo prefeito uberlandense.

O prefeito eleito assume em 1º de janeiro de 2025 e governa a cidade até 31 de dezembro de 2028. Por ser seu primeiro mandato no comando de Uberlândia, Paulo Sérgio poderá tentar a reeleição daqui a quatro anos, na próxima eleição municipal.

Quem é Paulo Sérgio

Nascido em Uberlândia, Paulo Sérgio tem 59 anos e se formou em Engenharia e Administração de Empresas pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Nos últimos dois ciclos (2017-2020 e 2021-2024), foi vice-prefeito no governo de Odelmo Leão.

Antes disso, em Uberlândia, Paulo Sérgio foi secretário de Indústria e Comércio por dois anos na década de 1990 e comandou a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes entre 2005 e 2011, retornando ao cargo entre 2017 e 2018. Em 2012, foi a vez do engenheiro conduzir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Após dois mandatos como vice-prefeito, o uberlandense teve o apoio de Odelmo Leão para tentar a sucessão da chapa. Paulo Sérgio representa o Progressistas (PP) e foi eleito na sua segunda candidatura como líder de uma chapa política - intervalo de 28 anos entre as tentativas.

O vice-prefeito, eleito ao lado de Paulo Sérgio, é Vanderlei Pelizer, de 58 anos. Professor da área de Tecnologia da Informação, o político é presidente do Partido Liberal (PL) em Uberlândia.