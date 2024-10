O senador Carlos Viana, candidato do Podemos à prefeitura de Belo Horizonte, acompanhou a apuração das urnas em casa. Ele não fez qualquer comentário sobre o resultado do pleito, no qual ficou em sétimo lugar, com 12.712 votos, percentual que corresponde a apenas 1% do total registrado nas urnas da capital mineira.





A apuração revelou que Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) disputarão o segundo turno das eleições em Belo Horizonte. De acordo com a assessoria da campanha eleitoral, Carlos Viana deve se pronunciar sobre o resultado eleitoral nesta segunda-feira (7/10), por meio das redes sociais.