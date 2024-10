Maria Nilza Viana dos Santos, mais conhecida como Mara (PSDB), vencedora do BBB 6, não conseguiu se eleger para a prefeitura de Porto Seguro, na Bahia, como vice de Luigi Rotunno (PSDB). Eles ficaram em terceiro lugar, atrás de Jânio Natal (PL) e Cláudia Oliveira (PSD).







Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Mara declarou um total de R$ 523.573,09 em bens, sendo cinco casas, dois prédios comerciais e um veículo. Além disso, já havia concorrido ao cargo de vereadora da cidade pelo Republicanos em 2012.





Mara é formada em teologia e iniciou o curso de psicologia em 2021. Ela investiu o prêmio de R$ 1 milhão que ganhou no reality no tratamento da filha Aracy, hoje com 23 anos, acometida por paralisia cerebral, para que ela pudesse andar. Em 2023, a jovem se formou em direito.