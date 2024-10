Luciane Amaral e o filho Matteus, vice-campeão do BBB 24

Luciane Amaral, mãe de Matteus Amaral, vice-campeão do BBB 24, não conseguiu se eleger neste domingo (6/10). Ela concorreu a uma vaga na Câmara Municipal de Alegrete, no Rio Grande do Sul, pelo MDB, mas não foi eleita.





Ela obteve 190 votos. A cidade elegeu 15 vereadores. A mais votada foi Carol Figueiredo (MDB), com 1.603 votos.









De acordo com o censo de 2022, Alegrete tem 72.409 habitantes. Nessas eleições, a cidade registrou 39.835 votos para a Câmara.





Apesar de ser querido do público durante o reality show, Matteus se envolveu em uma polêmica racial após o programa. Ele foi acusado de fraudar o sistema de cotas para ingressar no ensino superior de uma universidade pública.





Luciane também se envolveu na polêmica, sendo acusada de se se autodeclarar preta para estudar agroindústria no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR). As informações sobre os dois foram confirmadas pela instituição de ensino.











A mãe do ex-BBB tem 45 anos e é influenciadora digital. Ela foi eleita Miss Plus Size Rio Grande do Sul 2021.