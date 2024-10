A cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, elegeu seus 25 vereadores na tarde deste domingo (6/10). Com 311.235 dos votos válidos, 5,47% dos eleitores votaram nulo, e 6,20%, em branco.





Léo da Academia (PDT) foi o candidato mais votado, com 10.627 votos, seguido de Pedro Luiz (PL), com 9.330, e Denilson da Juc (Mobiliza), com 9.002.





Com o fim da apuração, foi possível analisar que 52% dos vereadores eleitos se autodeclararam brancos, e 48%, pretos ou pardos. Em questão de gênero, apenas sete são mulheres, o que corresponde a 28%.





Confira abaixo os vencedores: