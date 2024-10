Juiz de Fora também reelegeu a prefeita Margarida Salomão (PT) com 53,96% dos votos válidos

Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, elegeu 23 vereadores para composição da Câmara Municipal nas eleições de 2024, que tiveram o primeiro turno neste domingo (6/10). No sistema proporcional, as vagas para são destinadas aos partidos e às federações, e não aos candidatos.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são eleitos somente aqueles que obtiverem votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral.

Para conhecer os vereadores eleitos, é preciso definir quais partidos têm direito a ocupar vagas nas casas legislativas, e isso se dá pelo cálculo do quociente partidário. Depois, dentro das agremiações, será verificado quais foram os mais votados nominalmente. Assim, é possível saber os nomes que vão ocupar as vagas destinadas às legendas.

Confira os vereadores eleitos para Juiz de Fora:

João Wagner Antonio (MDB), com 3.652 votos

Maurício Delgado (Rede), com 5.453 votos

Cida (PT), com 5.884 votos

Dr Marcelo Condé (Avante), com 2.346 votos

André Luiz (Republicanos), com 3.525 votos

Tiago Bonecão (PSD), com 5.798 votos

Vitinho (PSB), com 14.879 votos

Juraci Scheffer (PT), com 5.353 votos

Marlon Siqueira (MDB), com 3.955 votos

Pardal (União), com 4.282 votos

Julinho Da Ana Padre Frederico (PP), com 5.672 votos

João Do Joaninho (PSB), com 3.036 votos

Letícia Delgado (PT), com 3.770 votos

Fiote (PDT), com 2.530 votos

Zé Márcio Garotinho (PDT), com 5.643 votos

Protetora Katia Franco (PSB), com 3.778 votos

Roberta Lopes (PL), com 7.924 votos

Laiz Perrut (PT), com 4.809 votos

André Mariano (PT), com 3.465 votos

Cido Reis (PC do B), com 5.512 votos

Sargento Mello Casal (PL), com 7.590 votos

Dr Antonio Aguiar (União), com 4.296 votos

Negro Bússola (PV), com 6.451 votos

Na cidade, a petista Margarida Salomão foi reeleita à Prefeitura de Juiz de Fora, com 53,96% dos votos válidos, totalizando 150.848 votos no primeiro turno. Antes do mandato, iniciado em 2020, Margarida foi deputada federal, também pelo PT.