Um dos principais nomes do BBB 20, o ator Babu Santana não conseguiu se eleger vereador no Rio de Janeiro. Candidato pelo PSol, o ex-BBB teve 5.212 votos. Esta foi a primeira vez que ele se candidatou a um cargo político.









No início da campanha, Babu publicou nas redes sociais sua foto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele prometeu promover ações de arte, cultura e educação na cidade.





"Essa é a foto que vocês verão no dia 6 de outubro! Muitos me chamaram de louco, mas estou vivendo um sonho. Durante toda a minha vida, vivi em prol da arte e da cultura. E hoje, ao olhar essa foto, me lembrei de como a arte mudou minha vida. Cresci no Morro do Vidigal, enfrentando desafios que muitos conhecem de perto. E foi o teatro, a arte e a cultura que me deram a força e a oportunidade de ser quem sou hoje. Agora, quero retribuir e transformar outras vidas como a minha foi transformada. Como vereador, vou lutar para que mais pessoas tenham essa chance", escreveu na ocasião.