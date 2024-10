Gabriel Azevedo (MDB) não conseguiu avançar ao segundo turno das eleições à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Com o término da apuração das urnas, Gabriel teve 133.728 votos, o que corresponde a 10,55% dos válidos. O candidato do MDB ficou na quarta colocação na disputa, confirmando as pesquisas que apontavam uma reação nas últimas semanas da campanha, superando com folga Duda Salabert (PDT) e Rogério Correia (PT).

O candidato se pronunciou após a definição do primeiro turno da eleição. Naturalmente, Gabriel Azevedo garante que vai continuar na trilha, mas não falou exatamente qual rumo pretende tomar.

“Amanhã é segunda-feira, eu tenho uma aula para dar. Nesta semana tem um bar que eu preciso cuidar, e a presidência da Câmara tem muito trabalho até dezembro. Gente, aqui está um cara que tem compromisso com essa cidade. Aqui está um cara que tem compromisso com a democracia e essa história, essa história não termina aqui”, afirmou Azevedo.

Ao votar nesta manhã de domingo (6/10), Gabriel Azevedo estava animado com a pesquisa divulgada ontem pela AtlasIntel, em que estava na segunda colocação, atrás apenas de Bruno Engler (PL): “Essa é a pesquisa que mais acertou em 2020 e 2022”.

No entanto, o levantamento que acertou a ordem dos principais candidato à prefeitura de Belo Horizonte foi a Quaest, que colocou Gabriel Azevedo estava na quarta posição, com 8%. Já na pesquisa Datafolha, o candidato estava na quinta colocação, atrás de Duda Salabert, também com 8%.

O vereador não se posicionou a favor de algum dos candidatos que evoluíram para o segundo turno da eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte: Bruno Engler ou Fuad Noman (PSD). Ao Estado de Minas, Bruno Engler adiantou que espera pelo apoio de Gabriel Azevedo.

Com o fechamento de todas as urnas, o resultado do primeiro turno da eleição à prefeitura de Belo Horizonte ficou assim: