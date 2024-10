Pedro Bueno

A deputada federal Dandara (PT) não lamentou a derrota na disputa pela prefeitura de Uberlândia. A candidata, que ficou na segunda colocação ao perder para Paulo Sérgio (PP), preferiu exaltar a evolução do Partido dos Trabalhadores na cidade do Triângulo Mineiro. Ela afirmou que está se “sentindo vitoriosa” e fez promessas à população.

Em entrevista na noite deste domingo (6/10), logo após a confirmação do resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Dandara comemorou a melhora do PT em Uberlândia e declarou que contou com o povo ao seu lado. A deputada federal ainda prometeu articular recursos com o presidente Lula para Uberlândia e revelou expectativa em relação a Paulo Sérgio.

“Estou muito feliz, me sentindo muito vitoriosa. Nas últimas eleições, o PT teve 5% dos votos. Agora, tivemos 25% dos votos. Isso é muito! Contei com o povo ao meu lado, construindo uma campanha limpa, pautada em boas propostas para o povo de Uberlândia. Vou seguir trazendo recursos para a cidade e articulando com o presidente Lula. Espero que o prefeito eleito [Paulo Sérgio] aceite os recursos”, disse a deputada federal de Minas Gerais.

Na sua primeira candidatura à prefeitura de Uberlândia, Dandara contou com o voto de 86.755 pessoas, o que corresponde a 24,56% dos votos válidos de Uberlândia. Ela foi derrotada por Paulo Sérgio, que foi apoiado pelo prefeito Odelmo Leão (PP) e teve 184.282 votos, que equivale a 52,16% dos votos válidos.

Quem é Dandara

Nascida em Gurinhatã, cidade mineira que fica a menos de 200 quilômetros de Uberlândia, Dandara Tonantzin Silva Castro, de 30 anos, se mudou para a maior cidade do Triângulo Mineiro há 21 anos e cresceu na periferia uberlandense. Ela se graduou em pedagogia na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e se tornou mestre em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Na vida política, Dandara iniciou sua trajetória em 2020 ao ser a vereadora mais votada de Uberlândia com 5.237 votos. Dois anos depois, a política do Partido dos Trabalhadores foi eleita como deputada federal de Minas Gerais com 86.034 votos. Ela é vice-líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados.

Relatora da Nova Lei de Cotas no Brasil, Dandara se candidatou à prefeitura de Uberlândia em 2024 com o desejo de se tornar a primeira mulher prefeita na história da cidade.

Ao lado da política do Partido dos Trabalhadores na chapa esteve Dr. Geraldo Jabbur, de 72 anos. O advogado já foi vereador de Uberlândia em quatro mandatos, é filiado ao Partido Social Democrático (PSD) e se candidatou a vice-prefeito com Dandara.