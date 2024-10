Mais de 580 mil eleitores de Belo Horizonte não foram às urnas neste domingo (6/10). Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisados pelo Núcleo de Dados do Estado de Minas, desconsiderando a faixa etária entre 16 e 17 anos, o número representa 29,3% dos aptos a votar que não participaram do pleito.









No total, 1.404.285 belo-horizontinos escolheram um candidato. Na última eleição municipal em 2022, a abstenção na capital mineira seguiu a mesma linha, atingindo 28,3%. Esse percentual representa mais de 550 mil eleitores faltantes.





O eleitorado que votou, no entanto, escolheu Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) para disputarem a prefeitura no segundo turno, que ocorre no dia 27 de outubro. Engler soma 34,42% dos votos contra 26,45% de Fuad.





O professor de ciências políticas da ESPM, Paulo Ramirez, aponta que houve mudança no eleitorado e aumento no desinteresse pela política belo-horizontina. “Em um cenário eleitoral como o de Belo Horizonte, em que de fato não há muita propensão à emotividade, isso acaba afastando o eleitor, já que ele está acostumado dentro daquilo que visualiza nas redes e nos reality shows”, diz.

“Há comportamentos mais enfáticos do ponto de vista das emoções, dos afetos, com gritos ou mesmo relações amorosas. Belo Horizonte hoje carece desses aspectos, o que vai criando um cenário de apatia e pouco interesse pelo debate eleitoral”, afirma o especialista.