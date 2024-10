O ator carioca Sergio Hondjakoff, conhecido por interpretar o personagem Cabeção em sete temporadas de "Malhação", não foi eleito vereador do Rio de Janeiro. Candidato pelo Cidadania, ele teve apenas 456 votos.





O ator de 40 anos se envolveu em polêmicas por causa de dependência de drogas, mas está sóbrio há dois anos. Em 2022, ele fez uma live em que ameaçava o próprio pai de morte caso ele não lhe desse R$ 1 mil para uma viagem. Após o incidente, passou dez meses internado em uma clínica de reabilitação. O ator veio a público dizer que teve perdas cognitivas em função do vício em drogas.









Além de “Malhação”, Sergio foi repórter do “Videoshow”, da TV Globo, além de integrar o elenco de algumas produções na Record. Em 2014, ele se arriscou na música, como funkeiro e dupla de Dino Boyer.





Em 2017, ele – que nasceu nos Estados Unidos – trabalhou em um restaurante em Nova York. Em entrevistas na época, ele disse que se mudou para aperfeiçoar o inglês e fazer uma desintoxicação da vida artística.





Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







Meses depois, ele voltou ao Brasil, retomando a carreira de ator em 2018. Na época, ele participou da série "Impuros" (FOX) e de "Impuros - o filme". O ator ainda participou do reality "Made in Japão", em 2020, mas deixou a atração ainda no início.





No começo de 2024, ele foi às redes sociais para pedir emprego. E também declarou à Folha de S. Paulo que queria trabalhar na recuperação de usuários e entrar para a política. A candidatura foi anunciada tempos depois, com tratamento e recuperação para dependentes químicos como bandeira,

O ator também dizia que trabalharia pela arte, transporte e qualidade de vida.