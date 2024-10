As pesquisas de intenção de voto divulgadas às vésperas das eleições municipais de Belo Horizonte apresentaram discrepâncias significativas em relação aos resultados apurados nas urnas neste domingo (6/10).

Embora as pesquisas tenham acertado a liderança de Bruno Engler (PL), que terminou o primeiro turno com 34,38% dos votos, elas erraram ao prever a disputa pelo segundo lugar. O atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), ficou com 26,54% nas urnas e garantiu sua vaga no segundo turno em 27 de outubro.

A pesquisa Atlas Intel foi a mais divergente do resultado nas urnas. Nela, enquanto Engler concentrava 28,2% das intenções de voto, Gabriel Azevedo (MDB) e Fuad apareciam com apenas um décimo de diferença nas intenções de voto (18,3% e 18,2%, respectivamente) e empatados dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Nas urnas, Gabriel teve 10,55% e ficou atrás do candidato Mauro Tramonte (Republicanos), com 15,22% dos votos válidos.







Enquanto isso, a pesquisa Datafolha também indicava um empate técnico, dessa vez entre Engler, Fuad e Tramonte. Embora Engler estivesse aparentemente na liderança, com 26%, pela margem de erro — de dois pontos percentuais para mais ou para menos—, o cenário era de empate técnico entre o candidato bolsonarista, Fuad e Tramonte, sendo que esses dois últimos tinham, respectivamente, 25% e 23% das intenções de voto na pesquisa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Também divulgada no sábado (5/10), a Quaest apontou o deputado estadual na liderança da corrida nas urnas, com 30% das intenções de voto. Em segundo lugar, estava o atual prefeito da capital mineira, com 25%, empatado na margem de erro com Tramonte (27%).