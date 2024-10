A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 911/2024, que permite a instalação de painéis de publicidade luminosos em imóveis localizados na Praça Sete de Setembro, no Centro da capital mineira. A proposta foi aprovada na tarde dessa quarta-feira (9/10) com 34 votos favoráveis e 5 contrários.

Durante a sessão, houve divergências entre os vereadores Wanderley Porto (PRD), um dos autores da proposta, e Pedro Patrus (PT), que se posiciona contra a medida. Na reunião, Patrus tentou barrar a votação do projeto por meio de um requerimento, enquanto Wanderley Porto (PRD) defendeu a continuidade da discussão.

Patrus argumentou que a instalação dos painéis publicitários "polui visualmente a cidade" e "agride a paisagem urbana" de Belo Horizonte. Em contrapartida, Porto destacou que a medida pode impulsionar o turismo e gerar renda para a capital mineira.

"É um projeto extremamente importante que tira o atraso que o vereador (Patrus) defende na cidade. O vereador (Patrus) defende as carroças em pleno século XXI e agora defende também que Belo Horizonte não pode ter atrativos, que vão gerar renda, vão gerar emprego, vão gerar turismo na cidade", frisou Wanderley Porto.

Ao rebatê-lo, Patrus afirmou que a proposta não representa modernidade, mas sim um desrespeito à cidade e às pessoas que frequentam o Centro de Belo Horizonte. Ele também criticou a possibilidade de ampliação da proposta, que afetaria toda a cidade.

"Vai gerar renda? Painel de LED de 5 metros quadrados vai gerar renda aonde? Vai poluir a cidade e vai acabar com a Praça 7. Vocês querem então montar uma Times Square na nossa cidade? No edifício da Acaíaca? No edifício do Cine-Brasil? Vocês querem acabar com a Praça 7. E aí vão falar que vai gerar renda, que é moderno? Acabar com a cidade não é modernidade, não, vereador", rebateu.

"Respeite a cidade, respeite as pessoas que frequentam o centro da cidade. Você vai acabar com a cidade, com o centro da cidade. E pior, o projeto ruim piorou, colocando para a cidade inteira. No segundo turno, nós vamos discutir melhor. Mas lembrem-se, vereadoras e vereadores, o nome de vocês está lá no painel e a história vai julgar. A história vai julgar quem acabou com a Praça 7", completou.

Porto alegou que Patrus estava defendendo o "atraso da cidade". "Não quer ver a cidade moderna, não quer ver a cidade com atrativos", disse.