O atual prefeito da cidade de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), faltou ao primeiro debate do segundo turno das eleições paulistanas, na manhã desta quinta-feira (10/10). Promovido pelo O Globo, CBN e Valor Econômico, o debate contou apenas com a presença de Guilherme Boulos (Psol).

"Eu queria lamentar que o atual prefeito, candidato Ricardo Nunes, tenha fugido do debate. Isso é ruim pra democracia", afirmou o psolista em primeira fala do debate.

Segundo ele, as eleições municipais de São Paulo já tiveram "muito problema com cadeira, mas até agora não tinha tido cadeira vazia". O candidato se referiu ao episódio de agressão no debate do primeiro turno veiculado pela TV Cultura, em que o então candidato José Luiz Datena (PSDB) deu uma "cadeirada" no também candidato Pablo Marçal (PRTB).

"Estamos tendo, pela primeira vez nesse debate, uma cadeira vazia. Embora seja um desrespeito e lamentável com os eleitores de São Paulo, [a ausência] não me surpreendeu, porque o mesmo candidato que agora foge de responder à sociedade, foge de debater ideias", criticou Boulos.

Segundo ele, Nunes, enquanto prefeito, durante três anos e meio fugiu das responsabilidades. "Foi alguém que fugiu quando teve o apagão e duas milhões de pessoas [ficaram] sem luz, quando a cidade mais precisava foi pro camarote da Fórmula 1. Foi alguém que fugiu quando nós estávamos na maior epidemia de dengue da cidade e deixou as pessoas a própria sorte no SUS. Então é lamentável que alguém que tem esse tipo de postura fraca e omissa queira ser prefeito de São Paulo", criticou o candidato.

Boulos ainda repetiu, reiteradas vezes, que estar presente no debate é um ato de respeito. "Vim ao debate, tive o respeito aos eleitores que ele não teve", finalizou.