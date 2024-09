O deputado federal e postulante à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, voltou a provocar o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). Em novo vídeo publicado nas redes sociais, Boulos compara Nunes a um "tatu" que acabou de sair da toca.

Com o refrão "Volta pra toca, tatu, que o povo não quer tu", a peça utiliza a canção de Gil Baianinho do Forró e critica a gestão do atual prefeito. No vídeo, a campanha de Guilherme Boulos afirma: "Ê, tatu! Tá pensando que vai nos enganar? Volta pra toca que o povo não quer tu! Porque o que é teu tá guardado!".

A peça utiliza o argumento de que Nunes passou o mandato de prefeito "sem trabalhar" e agora quer compensar sua ausência fazendo-se presente para o eleitorado. "O tatu ficou três anos na cadeira sem trabalhar! E agora tá correndo atrás do prejuízo, achando que vai nos enganar. O tatu estava escondido, preparando estratégias, e agora ele voltou com um monte de promessas. Mas o povo tá esperto, o povo tá vacinado".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O vídeo mostra manchetes de jornais que ligam Nunes a suspeitas de corrução, além de um clipe de Nunes "se enrolando" para utilizar o bilhete único no transporte coletivo, e montagens de Nunes como um tatu jogando xadrez ao "preparar estratégias". E ainda ameaça: "Eita, tatu, tá enrolado com tudo que há de errado! Volta pra toca antes que seja enjaulado".

As provocações vêm de uma sequência de ataques do psolista, que criticou o atual prefeito por negar participação em debate na noite desta segunda-feira. Após as alegações, que afirmavam que o candidato à reeleição estava fugindo de críticas, Nunes voltou atrás e afirmou que vai considerar a participação.