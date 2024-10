Recomeça nesta sexta-feira (11/10) o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão em Belo Horizonte. Até o dia 25 de novembro, candidatos a prefeito que disputam o segundo tuno na capital mineira, Fuad Noman (PSD) e Bruno Engler (PL), utilizarão esse espaço para expor ideias, propostas e planos de governo.

O horário eleitoral segue até dois dias antes do pleito, no próximo dia 27. Cada candidato terá direito a exibir um programa de 5 minutos à tarde e outro de 5 minutos à noite. No segundo turno, Engler e Fuad têm tempos iguais. Além disso, ambos terão direito a exibir 25 inserções comerciais ao longo do dia.

A reportagem entrou em contato com as campanhas dos dois candidatos a prefeito de Belo Horizonte. A assessoria de Fuad Noman informou que "os programas eleitorais para o segundo turno ainda estão em processo de criação e elaboração". Já a equipe de Bruno Engler não respondeu até a publicação dessa matéria. O espaço segue aberto.





Na internet e nos jornais, as propagandas eleitorais já estão permitidas e também devem circular até o dia 25 deste mês.

