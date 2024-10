A eleição para a Prefeitura de Nova Porteirinha (6.706 habitantes), no Norte de Minas, chamou atenção por ser disputada somente por mulheres -- quatro -- e teve como vencedora uma candidata com experiência na politica estadual: a ex-deputada estadual Elbe Brandão (Cidadania). Ela exerceu quatro mandatos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e também foi secretária de Estado extraordinária do Desenvolvimento do Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri no primeiro governo Aécio Neves, entre 2003 e 2006.





Elbe Brandão venceu a corrida para a Prefeitura de Nova Porteirinha com 1.929 votos (37,95%) no último domingo (6/10), ficando à frente das outras três candidatas: a atual prefeita, Regina de Souza Freitas (União), que teve 1.686 votos (33%); a ex-prefeita Joélia Santos Barbosa (PT), com 1.396 votos (27,32%); e Solange Almeida (PSD), com 88 votos (1,72%). Solange é mulher do ex-prefeito Vilmar Almeida.





Nova Porteirinha sedia o projeto de irrigação do Gorutuba, que tem destaque na produção de banana. O município fica “colado” em Janaúba (70.699 habitantes), segunda maior cidade do Norte de Minas, da qual é separada pelo Rio Gorutuba.





Elbe estava aposentada da disputa político-partidária desde 2010, quando não concorreu a um novo mandato para a Assembleia Legislativa e apoiou o ex-marido Luiz Henrique Santiago (PSDB), que foi eleito – ele não conseguiu se reeleger para um segundo mandato em 2014.





A ex-deputada e ex-secretária de estado afirma que decidiu retornar à política e concorrer à Prefeitura de Nova Porteirinha em atendimento a um “chamamento popular para reconstruir” o Projeto Gorutuba e melhorar as condições da cidade, terra de sua família.









“Em especial, houve um chamamento do povo para que eu encarasse o desafio do Projeto Gorutuba, que está precisando de R$ 140 milhões para revitalização dos seus canais de irrigação, pois eles estão com uma perda de 50% de água”, afirma a prefeita eleita. Ela destaca que vai se mobilizar com o Governo Federal para conseguir os recursos necessários para a recuperação do perímetro irrigado e retomar a grande produção de frutas na área do projeto.





Elbe salienta que conheceu o Projeto Gorutuba na década de 1970, no início do plantio irrigado com água do reservatório da barragem do Bico da Pedra, influenciada pelo pai, o produtor rural e ex-prefeito de Janaúba Edilson Brandão Guimarães.

“Estou voltando (para Nova Porteirinha) por amor à terra. Espero que, ao longo dos 40 anos que se passaram, eu, realmente, tenha aprendido com erros e acertos. E que eu possa contribuir para revitalizar a cidade para colocá-la de volta ao posicionamento mundial com a exportação de frutas, com fé em Deus”, declara a prefeita eleita.