Ao menos oito municípios mineiros já sabem que terão mulheres à frente do Executivo municipal no próximo ano. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), analisados pelo Núcleo de Dados do Estado de Minas, as cidades de Delta, no Triângulo Mineiro; Guidoval, na Zona da Mata; Ibiaí, no Norte do estado; Itambé do Mato Dentro, na Região Central; Papagaios, na Região Central; Juramento e Nova Porteirinha, ambas na Região Norte; e São Sebastião do Maranhão, no Vale do Rio Doce, possuem apenas candidatas mulheres ou candidatura única.

Em contrapartida, 628 cidades mineiras não têm nenhuma mulher na disputa pelas prefeituras. Em Três Corações, no Sul de Minas, todos os oito candidatos são homens.

A candidata Adriana Despachante (Solidariedade), concorre à prefeita de Delta pela segunda vez. Nas eleições municipais ela chegou a disputar o pleito, mas o registro da candidatura foi cancelado pelo partido, à época o PSB. Adriana já foi eleita vereadora no município em 2012. A atual prefeita de Delta, Leriane de Souza (PP), concorre à reeleição e ficou como suplente ao cargo de vereadora em 2016. Já Valéria Reis (Mobiliza) disputa as eleições pela primeira vez.





Em Guidoval, Luciana Rodrigues (PSD) foi eleita vereadora em 2016, prefeita em 2020 e agora busca a reeleição, disputando a cadeira do Executivo municipal com Soraia Vieira (MDB), eleita prefeita em 2012 e 2016. Já em Ibiaí, a Dra. Maurina (MDB) tenta se eleger pela terceira vez consecutiva na disputa com a atual prefeita, a candidata Sandra de Nilsin (Avante).





Em Itambé do Mato Dentro, Cleidileny (PP) concorre sozinha à prefeitura, assim como em Papagaios com Rislaine (Avante) e em São Sebastião do Maranhão, com Sabrina Mesquita (Mobiliza). Cleusa Caldeira (PSDB) disputa o pleito contra Marlene de Venâncio (União Brasil), atual prefeita, em Juramento. Cleusa está se candidatando pela terceira vez consecutiva.





No município de Nova Porteirinha, quatro mulheres buscam nas urnas a cadeira do Executivo: Elbe Brandão (Cidadania), Joelia (PT), a atual prefeita Regina (União Brasil) e Solange Almeida (PSD).